Российские военные в зоне СВО успешно развивают наступление на всех стратегически важных участках фронта, наносят поражение инфраструктуре и технике ВСУ на передовой и в тылу, сообщает "ТВ Центр".

В Днепропетровской области с воздуха врага атакуют операторы ударных беспилотников. Точный сброс боеприпасов, и опорник неонацистов на линии боевого соприкосновения уничтожен.

Точно в цель бьют артиллеристы. Расчёт самоходной гаубицы "Гвоздика" прицельными выстрелами накрыл пункт управления БПЛА противника.

В Харьковской области на передовой работают связисты. Их задача - развернуть мобильную станцию, которая обеспечит надёжную координацию действий наших подразделений на переднем крае.