Протестующие в Тбилиси штурмуют президентский дворец

Митинг в Тбилиси вышел за рамки закона. Так прокомментировали действия протестующих в МВД Грузии, сообщает ТАСС.

Люди, собравшиеся в центре Тбилиси ворвались во двор резиденции президента, пробив железные заграждения. Толпа смела часть забора у президентского дворца и закидала его камнями. Полиция применила перцовый спрей и водомёты.

С утра митингующие против муниципальных выборов начали собираться у здания парламента Грузии. Группа активистов перекрыла проспект Руставели и несколько прилегающих улиц.

Ранее оппозиция заявляла, что устроит мирную революцию в день выборов.