Беспорядки в Тбилиси назвали попыткой госпереворота

Беспорядки в Тбилиси - попытка государственного переворота. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Это прямая попытка государственного переворота. Это прямая попытка устроить переворот. Они прямо врывались в президентский дворец", - приводит ТАСС слова Каладзе.

В свою очередь, глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси, обвинив его в поддержке попытки свержения конституционного строя. Ранее МВД Грузии признало, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона.

Вечером 4 октября люди, собравшиеся в центре Тбилиси, ворвались во двор резиденции президента, пробив железные заграждения. Толпа смела часть забора у президентского дворца и закидала его камнями. Полиция применила перцовый спрей и водомёты.

Мирная акция против муниципальных выборов началась утром, люди стали собираться у здания парламента Грузии. Днём группа активистов перекрыла проспект Руставели и несколько прилегающих улиц.