В Чехии на фоне победы оппозиционных сил на парламентских выборах заговорили о смене политического курса страны, который также может повлиять на расстановку сил в Евросоюзе. Движение ANO - или Акция недовольных граждан - возглавляемое миллиардером и бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, стало лидером гонки по итогам обработки почти всех бюллетеней.

Сообщается, что партия набрала 34,72% голосов. Это 80 из двухсот мест в нижней палате парламента. Всего туда прошли шесть политических сил. Одним из ключевых пунктов предвыборной кампании ANO было прекращение военной помощи Украине.

Андрей Бабиш выступал с осуждением коррупционных схем закупок оружия Прагой для Киева и критиковал евробюрократов. Премьер Венгрии Виктор Орбан, который придерживается похожих взглядов, первым поздравил победителя выборной гонки в Чехии.