Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил педагогов с Днём учителя 5 октября. Видеопоздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля. Путин поблагодарил преподавателей за их труд и отметил, что в России гордятся сильной педагогической школой, новаторскими идеями и уникальными наработками.

"Ваш труд пользуется заслуженным уважением в обществе и, пожалуй, как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости. Умение увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способности, помочь ему понять себя и окружающий мир", — подчеркнул президент.