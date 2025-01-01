Победительницей конкурса "Мисс Россия — 2025" стала представительница Московской области

Победительницей конкурса "Мисс Россия 2025" стала Анастасия Венза, представлявшая Московскую область. В финале смотра приняли участие 50 девушек из разных регионов России.

Победительница учится на хирурга в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, увлекается верховой ездой и долгое время занималась волейболом.

Вместе с почётным званием Анастасия получила корону из белого золота с сапфирами, бриллиантами, рубинами и жемчугом, а также денежный приз в размере миллиона рублей.

Осенью этого года Анастасия будет представлять Россию на международном конкурсе "Мисс Вселенная" в Сингапуре.