Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с днём рождения

Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с днём рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте главы республики, сообщает ТАСС.
Президент России отметил большой вклад Эмомали Рахмона в развитие партнёрских отношений между нашими странами. Путин выразил уверенность в том, что совместная работа по всем направлениям будет продолжена.
Под вашим руководством Таджикистан добивается значительных успехов в социальной и экономической сферах, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене.
Глава России пожелал Рахмону доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
5 октября Эмомали Рахмону исполняется 73 года. Он занимает пост президента Таджикистана с 1994 года.
9 октября Владимир Путин отправится с государственным визитом в Таджикистан. В Душанбе пройдёт второй саммит Центральная Азия - Россия и заседание Совета глав государств СНГ.