Собянин поблагодарил учителей за талант и мудрость

Сегодня в России отмечают День учителя. С профессиональным праздником педагогов поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что учителя дают детям прочные знания и нравственные ориентиры, помогают раскрыть способности и таланты, выбрать дело по душе и уверенно вступить в самостоятельную жизнь.

Собянин поблагодарил педагогов за их труд, мудрость и верность призванию, он пожелал, чтобы энергия добра, которую они щедро отдают своим подопечным, стократно возвращалась и давала силы на новые свершения.

Ранее Владимир Путин в своём поздравлении отметил, что труд учителей пользуется заслуженным уважением в обществе. Он требует терпения, мудрости и душевной щедрости. Президент указал, что России важно сохранять преемственность педагогических школ для того, чтобы учителя могли учиться у своих коллег.