Массированному ракетному удару и атаке дронов этой ночью подверглись военные объекты киевских неонацистов. Крупные пожары вспыхнули в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Одесской и Черниговской областях. Целями для комбинированного удара стали военные заводы, склады вооружения и объекты энергетики, которые подпитывали предприятия ВПК.

Критическая ситуация для ВСУ сложилась на всех основных участках в зоне спецоперации. В Днепропетровской области на "отлично" сработали операторы дронов. Разведка выявила скопление живой силы противника в опорных пунктах. Наши беспилотники незаметно подобрались к целям и сбросили боеприпасы.

Расчёт мобильной зенитной установки группировки войск "Центр", который прикрывает маршруты продвижения наших бойцов, подвоза провизии и боеприпасов на красноармейском направлении, заметил вражеский беспилотник и незамедлительно отреагировал огнём.

В рядах защитников Родины сегодня на СВО люди самых разных профессий. Немало среди них и учителей, которые в свой профессиональный праздник ещё на время проведения спецоперации сменили учительскую указку на автомат.

Навыки ведения оборонительного и наступательного боя – главные, которыми должен обладать штурмовик, говорят инструкторы полигона группировки войск "Днепр". И данные занятия - не знакомство с тактикой, а тренировка уже опытных бойцов, которые регулярно совершенствуют свои умения, работу в команде и поддерживают форму.