Пока евробюрократы отвлеклись на вброс голосов за партию Майи Санду в Молдавии, чтобы обеспечить её победу на парламентских выборах, беда пришла из Праги. Здесь может появиться правительство, которое будет думать о национальных интересах, а не печься о судьбах Украины. Бывший премьер Чехии, миллиардер и евроскептик Андрей Бабиш и его оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" одержали убедительную победу над проевропейской правящей коалицией на парламентских выборах.

В ходе избирательной кампании Бабиш призывал прекратить военную и финансовую поддержку Киева. Судя по выражению лица, с которым он слушал вопрос украинской журналистки, Прага станет ещё одной занозой для Брюсселя наряду с Будапештом и Братиславой.

Популист, националист, экстремист - ярлыки на неугодного Брюсселю победителя навешены. Западные СМИ разразились ожидаемой истерикой. Они почему-то уверены, что самостоятельно граждане Чехии сделать выбор в пользу своих национальных интересов не могли. Традиционно мерещится русский след.

Зато Зеленский в это время безотказно поставляет пушечное мясо на фронт. Издание "Европейский консерватор" по итогам сходки в Копенгагене пишет: ЕС отвергает дипломатию, выбирает войну. Ведь на ней можно заработать тем, кто осваивает европейские бюджеты и лоббистам из ВПК.