В Москве прощаются с главредом "Вечёрки" Александром Куприяновым

Столица сегодня прощается с главным редактором газеты "Вечерняя Москва", заслуженным работником культуры России Александром Куприяновым, сообщает "ТВ Центр".

Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище. Проводить в последний путь выдающегося журналиста пришли сотни людей - друзья, коллеги, близкие и те, кто не был знаком с Александром Ивановичем лично, но отдают дань уважения его таланту.

Александр Куприянов - лауреат ряда писательских и журналистских премий, автор множества художественных книг. Его заслуги отмечены различными государственными наградами, в том числе орденом Дружбы и почётной грамотой президента. Александра Куприянова не стало в минувший четверг. Ему было 74 года.