Россиян пригласили на спортивный диктант

Проверить эрудицию и узнать больше об активном образе жизни. Утром стартовал Всероссийский спортивный диктант.

Площадок сотни: от учебных заведений до парков, библиотек и спорт-центров во всех регионах страны. Принять участие могут все желающие, как очно, так и онлайн.

За академический час нужно ответить на 25 вопросов об истории Олимпийских игр, правилах различных видов спорта, мировых рекордах и достижениях выдающихся отечественных атлетов.

К диктанту присоединились знаменитости. Акцию организовали Министерство спорта и Олимпийский комитет России, сообщает "ТВ Центр".