В Москве запущен проект поощрения талантливых педагогов. Об этом в День учителя сообщил Сергей Собянин.

Мэр назвал имена учителей-наставников, оказавших наибольшее влияние на личностное развитие. Среди лучших - Ольга Лавникевич, учитель химии Курчатовской школы. В школе №2109 работает Елена Башкатова, учитель русского языка и литературы. Владимир Степанов, учитель математики школы №1985.

Среди лидеров есть и молодые специалисты, и опытные педагоги. Они помогают ребятам побеждать на олимпиадах, сдавать ЕГЭ и участвовать в различных научно-практических конференциях.