"Электронному дневнику" на портале mos.ru исполнилось 11 лет

Популярному у москвичей сервису "Электронный дневник" исполнилось 11 лет. Сергей Собянин в День учителя поблагодарил столичных педагогов.

Для улучшения их работы город постоянно развивает современные услуги и сервисы, которые помогают в обучении детей и организации учебного процесса, отметил мэр.

Он напомнил, что "Электронный дневник" помогает школьникам и их родителям. Ребята могут видеть свои оценки, домашние задания и материалы для подготовки к экзаменам. Родители получили возможность не выходя из дома выбрать кружки и записать в них своих детей.