История и современность Ярославского района Москвы

Своего рода стержень этого района - шоссе, раньше именовавшееся Троицким трактом. По нему в Москву пришёл Михаил Ломоносов, здесь ему установлен памятник. Когда-то в этих местах располагалась секретная военная база, а потом долгое время была площадка заброшенной техники. В здешних дворах часто видят лосей, сказывается близость национального парка. А циркуль на гербе этого района символизирует Московский строительный университет - главный инженерно-строительный вуз России.

Всё это о районе Ярославский. Он унаследовал своё название от главной транспортной артерии - Ярославского шоссе. В древности здесь проходила Троицкая дорога, по которой из Москвы отправлялись паломники к святыням Троице-Сергиевой Лавры. Напоминает об этом скульптурная композиция в Хибинском сквере. Семья: мужчина, женщина с младенцем и ребёнок идут на северо-восток.

А в обратную сторону, в Москву направляется путешественник, которому три столетия назад было суждено изменить астрономию, химию и российское образование. Это первый учёный-естествоиспытатель Михаил Ломоносов. По этой дороге он прибыл с рыбным обозом из далёких Холмогор в 1731 году. Его путь занял три недели.

Самое старинное здание района - храм мучеников Адриана и Наталии. Он был построен во время Первой мировой войны по просьбе жителей окрестных посёлков. Средства на благое дело пожертвовал московский купец Александр Иванов, а землю под строительство выделил крестьянин Сергей Карпов. Это единственный в Москве храм, который носит имя Адриана и Наталии.

За столетие деревни и посёлки превратились в благоустроенные кварталы. Кстати, из окон здесь можно иногда заметить лосей и других животных, район граничит с национальным парком "Лосиный остров" - крупнейшим лесным массивом в Москве.

Названия улиц района хранят историю. На территории Ярославского района находился рабочий посёлок Метростроя, где в 1950-е годы жили строители Рижского радиуса московской подземки. И теперь в карту района вписаны имена Павла Ротерта и Егора Абакумова. А улица Проходчиков - дань уважения всем безвестным труженикам, чьими руками была прорыта подземная магистраль.

По иронии судьбы, район, давший жизнь московскому метро, ещё только ждёт своих станций. И они уже запланированы: после 2030 года Сокольническая линия станет длиннее - на новом отрезке составы будут останавливаться у МГСУ и в конце Ярославского шоссе. Пока же жители пользуются вокзалом, который объединил станцию "Ростокино" Московского центрального кольца с платформой "Северянин" Ярославского направления. Переход с одного вида транспорта на другой занимает всего несколько минут.

На территории Московского государственного строительного университета появился спортивный кластер для студентов и жителей района. Теперь можно заниматься спортом в шаговой доступности от дома в легкоатлетическом манеже, который отвечает всем международным стандартам. Высота потолочных сводов - 22 метра. Это позволяет проводить тренировки и соревнования по баскетболу, футболу, бадминтону. А ещё в комплексе появились бассейны.