В Москве активизировались мошенники-курьеры: примеры обмана и способы защиты

Вместо букета - ущерб на десятки тысяч, а то и миллионы рублей. Мошенники всё чаще обманывают людей, представляясь доставщиками цветов или сотрудниками почты. Причём звонят, когда потенциальные жертвы с большой вероятностью могут ждать доставку или сюрприз - в день рождения, или в профессиональный праздник. Сегодня, в День учителя, например, могут атаковать педагогов. Информацию о дате рождения и роде деятельности берут из соцсетей, а дальше - дело техники. Даже пресловутый код назвать не просят.

Никаких подозрений. Просто звонок о доставке, которых в тот день было десятки, вспоминает Надежда Ермакова. Девушка праздновала день рождения, и среди множества поздравлений раздался звонок якобы от курьера с цветами. Сообщил, что попал в ДТП, коробки помялись, и надо срочно решить – доставлять или нет. Предложил созвониться по видеосвязи, но из-за ограничений такого рода звонков в мессенджере посоветовал другую функцию – включить демонстрацию экрана. Таким образом злоумышленники увидели всё, что происходит на телефоне Надежды.

Технология демонстрации экрана довольно распространённая, но для смартфонов относительно новая. Она помогает решить множество трудностей людям, которые с техникой, что называется, на "вы". Но в руках мошенников эта опция стала ещё одним коварным инструментом.

На эту же удочку попался и Артём Иванов. Во время телефонного звонка молодой человек был сосредоточен на учёбе, поэтому беседа его не насторожила. Звонок был якобы с Почты России. Чтобы перенаправить посылку по его адресу девушка оператор предложила зайти в личный кабинет, который у парня на телефоне никак не открывался. Тогда она любезно согласилась помочь удалённо через демонстрацию экрана.

Если телефонные мошенники успевают опустошить карты, вернуть деньги практически невозможно. Средства уходят на счета-однодневки или за границу. Но если оформляют кредиты или микрозаймы, то есть шанс оспорить эти сделки в суде. В современном мире технологии совершенствуются постоянно. Однако самой крепкой защитой по-прежнему остаётся собственная бдительность.