Путин позвонил Рахмону в день рождения

Владимир Путин позвонил Эмомали Рахмону в его день рождения и тепло поздравил с 73-летием. Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и Таджикистана обсудили подготовку предстоящего государственного визита Путина в Душанбе.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана. Российский лидер отметил, что Рахмон внёс большой вклад в развитие партнёрских отношений между двумя странами.

5 октября Эмомали Рахмону исполнилось 73 года. Он занимает пост президента Таджикистана с 1994 года.

9 октября Владимир Путин отправится с государственным визитом в Таджикистан. В Душанбе пройдёт второй саммит Центральная Азия - Россия и заседание Совета глав государств СНГ.