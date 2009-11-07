Скромная могила ненавидевшей свое имя Алёны Бондарчук: маленький белый куб, а рядом мама и папа

Алена Бондарчук, дочь Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой, умерла в 2009 году. Ей было 47 лет. Причиной смерти красавицы-актрисы стал рак.

Ее судьба была определена еще до появления на свет. Родившаяся в творческой кинематографической семье девушка вряд ли выбрала бы профессию, скажем, инженера. Но поначалу родители считали, что Алена станет балериной: танцами она увлеклась всерьез. Однако дочь режиссера и актрисы оказалась в Школе-студии МХАТ, в мастерской Евгения Евстигнеева.

Мало кто знает, но Алены Бондарчук никогда не существовало на самом деле. Новорожденную дочь Сергей Бондарчук хотел назвать Олесей. Мать девочки Ирина Скобцева, а также ее бабушка взбунтовались: будет Еленой и никак иначе! Противиться двум женщинам новоиспеченный отец не стал. А когда Лена подросла, потребовала называть себя Аленой – терпеть не могла свое имя.

Получив диплом, поступила служить в Театр имени Пушкина. Но найти свое место так и не смогла. Бондарчук выходила на сцену Театра имени Моссовета, МХАТ имени Горького и в последние годы жизни сотрудничала с частным театром "Империя звезд". За ролями в кино Алена не гналась, она видела себя исключительно на сцене. Но с такой-то семьей появления на съемочной площадке было не избежать. В 16 лет она получила свою первую кинороль. В 20 лет единокровная сестра Алены Наталья Бондарчук пригласила ее в картину "Живая радуга". Дальше были более серьезные работы, в том числе Наталья в "Тихом Доне", который снимали ее отец и брат.

Большинство россиян навсегда запомнили Бондарчук по сериалу "Бедная Настя". Лента вышла на экраны в 2003 году и произвела фурор. Алена в сериале сыграла императрицу Александру Федоровну.

А потом актриса нашла уплотнение в груди. Лечили звезду кино в Израиле и в России. Семья верила, что Алена справится с болезнью, и вскоре она вроде бы пошла на поправку. Однако внезапно рак вернулся и стал еще агрессивнее. 47-летняя артистка сгорела всего за несколько месяцев. Последний фильм, в котором снялась Бондарчук, "Одноклассники", вышел после ее похорон. В нем актриса сыграла вместе с сыном Константином Крюковым.

Похоронили Алену Бондарчук на Новодевичьем кладбище рядом с отцом, Сергеем Бондарчуком. Через 11 лет там же нашла последнее пристанище мать артистки Ирина Скобцева.

(Смотреть фото на сайте "ТВ Центра")

На могиле Алены Бондарчук установлен скромный памятник — маленький куб из белого камня. На нем только имя — Бондарчук Елена Сергеевна и даты: 31.7.1962 — 7.11.2009. Живых цветов на могилу актрисы давно не приносили, а в вазе стоят лишь пластиковые. Нет и фотографии Алены. Семья решила, что так будет правильно.