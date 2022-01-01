Россия ударила "Кинжалами" по газовым объектам на Украине

Минувшей ночью Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в минувшие сутки авиация и ракетные войска ударили по подвижному составу, задействованному для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в Донбассе.

Ещё поражены центр обеспечения ВСУ горючим, места хранения и подготовки к запуску беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.