Симоньян разговаривает с Кеосаяном после его смерти: "Я не могу без тебя жить. Приду к тебе, когда боженька скажет"

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Прощание с режиссером прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали режиссера в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее. Где похоронили Тиграна Кеосаяна, семья не раскрывает.

Спустя девять дней после похорон вдова режиссера опубликовала запись, сделанную на поминках. Облаченная в черный балахон Маргарита обратилась к покойному мужу. "Тиграш, я не знаю, за каким ты столиком, надеюсь, что за моим. Мы с тобой влюбились первый раз друг в друга, когда вот так за столиком в ресторане вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать, что я не могу без тебя жить", — произнесла журналистка.

Симоньян призналась, что все 14 лет, что прошли со дня знакомства с Кеосаяном, она была счастлива, а теперь сама себе завидует, что когда-то встретила такого человека. "Ты такой нереальный, каких больше не бывает: с твоей улыбкой, с твоим юмором, с твоей заботой, с твоей нежностью, с твоей страстью, с твоим умом", — продолжила она.

Но счастье оборвалось после мучительной болезни. Сегодня Маргарита молит лишь об одном — встреться с любимым в загробной жизни. А пока без Тиграна ее дом пуст и холоден. "Поскольку мы с тобой договаривались, что мы знаем, что смерти нет, что разлука — это только миг по сравнению с вечностью, и мы встретимся там опять, то я тут немножко еще тоже постыну без тебя в этом стылом доме. Постыну, постыну, а потом приду к тебе, когда боженька скажет", — сказала Симоньян.

К концу речи глаза Маргариты наполнились слезами. "Я люблю тебя, мой золотой, всегда буду тебя любить. Не знаю где ты…" — заключила вдова Кеосаяна.