Путин разъяснил, что произойдёт после передачи Киеву ракет Tomahawk

Возможная поставка Киеву американских ракет Tomahawk разрушит отношения России и США. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин.

"Это приведёт к разрушению наших отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас", - сказал глава государства.

Первые официальные сообщения о том, что США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk на Украину, появились неделю назад. Речь идёт не о прямой передаче этого оружия Киеву, а о поставках через европейские страны, входящие в блок НАТО.

Окончательное решение по этому вопросу примет президент США Дональд Трамп, заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс.

Tomahawk - американская крылатая ракета большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного и сухопутного базирования. Дальность полёта варьируется от 800 до 2 500 километров в зависимости от модификации. При передаче этих ракет Киеву украинские войска смогут гипотетически наносить удары по объектам в Москве и Петербурге.