На северо-востоке Москвы строят новый путепровод

Новый путепровод свяжет три района на северо-востоке Москвы. Строительство завершено на 90%, сообщил Сергей Собянин.

Дорога пройдёт над грузовой железнодорожной веткой между Костромской улицей и Юрловским проездом. После ввода в эксплуатацию в конце этого года водители смогут беспрепятственно ездить между районами Алтуфьевский, Отрадное и Бибирево, не выезжая при этом на Алтуфьевское шоссе.

Также город планирует запустить в этом районе новые маршруты наземного транспорта к ближайшим станциям метро, отметил мэр.