В Красном Луче мощный взрыв разрушил несколько квартир

Несколько квартир разрушено взрывом в многоэтажном доме в городе Красный луч Луганской Народной Республики. Обрушились два этажа пятиэтажки. По предварительным данным, хлопок случился из-за утечки бытового газа. Информации о пострадавших к этому часу не поступало.

Взрыв случился утром, от ударной волны разворотило крышу здания, а на проезжую часть вылетели кирпичи. Сейчас аварийные службы города приступили к разбору завалов.

Жителей пострадавшего дома оперативно эвакуировали. Решается вопрос о временном расселении собственников пострадавших квартир, сообщает "ТВ Центр".