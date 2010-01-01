Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение России продлить действие ДСНВ. "Для меня это звучит как хорошая идея", - приводит ТАСС слова главы Белого дома.

22 сентября президент Владимир Путин сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных в договоре ограничений в течение года. Однако, это возможно только при условии, если Вашингтон будет действовать таким же образом.

Ранее идею главы российского государства о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений поддержали в ООН.

Договор между Россией США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году и рассчитанный на 10 лет, предусматривал сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов до 1 550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков - до 700 единиц. В 2021 году Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ.