Полумарафон "Моя столица" прошёл на Воробьёвых горах

15 тысяч спортсменов из 80 российских регионов приняли участие в серии забегов в рамках полумарафона "Моя столица". За ними наблюдали столько же болельщиков и зрителей, сообщает портал мос.ру.

Забеги впервые проходили в течение двух дней – 4 и 5 октября. Старт и финиш находились на Университетской площади. Сначала соревновались взрослые спортсмены, они бежали дистанцию в пять километров. Детям достались 300 и 600 метров.

Затем прошли забеги на десять и 21,1 километра. Спортсмены бежали как индивидуально, так и в составе клубов.

Ещё в Битцевском парке прошёл традиционный кросс "Лисья гора". Там были четыре дистанции – 2, 4, 6 и 8 километров.