В Белгороде отключилось электричество после ракетного удара ВСУ

ВСУ нанесли удар по объектам электроэнергетики в Белгороде. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

На месте обстрела работают аварийные бригады, городские больницы перешли на питание от резервной генерации.

Гладков назначил срочное заседание областного правительства в связи с обстрелом Белгорода и пообещал доложить о принимаемых мерах по восстановлению электроснабжения.

В местных пабликах жители пишут, что в некоторых районах Белгорода пропали электричество и водоснабжение. Этому предшествовали громкие взрывы и вспышки.