В Белгороде отключилось электричество после ракетного удара ВСУ

ВСУ нанесли удар по объектам электроэнергетики в Белгороде. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
На месте обстрела работают аварийные бригады, городские больницы перешли на питание от резервной генерации.
Гладков назначил срочное заседание областного правительства в связи с обстрелом Белгорода и пообещал доложить о принимаемых мерах по восстановлению электроснабжения.
В местных пабликах жители пишут, что в некоторых районах Белгорода пропали электричество и водоснабжение. Этому предшествовали громкие взрывы и вспышки.