В течение недели будет завершена "первая фаза" плана по освобождению заложников на Ближнем Востоке, заявил Трамп

Дональд Трамп 6 октября заявил, что в течение недели будет завершена "первая фаза" его плана по урегулированию на Ближнем Востоке и освобождению заложников.

Ранее 3 октября ХАМАС объявил о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. В то же время член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук высказал сомнение в том, что все пленники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа, из-за текущих условий на местах.