Шестеро незарегистрированных туристов пропали в Елизовском районе Камчатки

Шесть туристов пропали во время пути к урочищу "Аквариум" на Камчатке. Об этом сообщил Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев 6 октября.

Три дня назад группа отправилась на личном автомобиле в район урочища "Аквариум" и в установленный срок не вернулась. При этом за прошедшие сутки в районе поиска выпал обильный мокрый снег.

Ранее во время несогласованного восхождения на Вилючинский вулкан с высоты сорвались трое туристов — двое из них скончались, выжившую туристку удалось эвакуировать спасателям.