Уникальная по масштабу спасательная операция разворачивается на восточном склоне Эвереста

Уникальная по масштабу спасательная операция разворачивается на восточном склоне горы Эверест. Там из-за суровой погоды оказались заблокированы около тысячи человек. Альпинисты со всего мира и местные проводники-шерпы, а также множество вьючных животных яков не могут спуститься из-за сильнейшей снежной бури, которая началась в субботу. Видимость составляет не более метра, тропы обледенели, многие палатки полностью занесло снегом.

Китайские СМИ сообщают предварительную информацию о примерно сорока погибших. Несколько сотен человек смогли эвакуировать. Многим требуется срочная помощь. С перебоями работает связь. Из-за метели к базовому лагерю не могут добраться вертолеты. Снежные завалы вручную расчищают спасатели и добровольцы из числа местных жителей.