Конфликт в секторе Газа может закончиться в ближайшие дни

Долгожданное прекращение кровопролития в секторе Газа может произойти уже в ближайшие дни. В Шарм-эш-Шейхе 6 октября должны пройти переговоры между Израилем и ХАМАС, от которых ждут прорывных решений.

Делегация шиитского движения уже прибыла в Египет. Ранее там сообщили, что готовы на сделку с Тель-Авивом на условиях, согласованных с президентом США. ХАМАС в течение трех дней передаст Израилю всех оставшихся заложников, а также тела погибших. А ЦАХАЛ прекратит обстрелы сектора Газа, отведет войска и освободит палестинских заключенных.

Детали еще предстоит согласовать. Но надежду на скорое окончание конфликта уже выразил Дональд Трамп. Готовность к переговорам с ХАМАС подтвердили премьер Нетаньяху и глава израильского МИДа. На этом фоне во многих городах мира прошли пропалестинские митинги. В массовом шествии в Стамбуле приняли участие около полумиллиона человек.