Минобороны представило новых героев спецоперации

Минобороны представило новых героев СВО.

Сержант Виктор Крецу, рискуя собой, под огнем неприятеля неоднократно оказывал первую помощь раненым сослуживцам, организовывал их эвакуацию в медучреждения. В ходе активных боевых действий на одном из тактических направлений Виктор спас более 30 наших военнослужащих.

Младший сержант Ярослав Павлов, действуя в составе инженерно-саперной группы, расчистил путь для продвижения штурмовых отрядов. Несмотря на обстрелы и атаку FPV-дронов, Павлов лично обезвредил три противопехотные мины. Всего наши бойцы разминировали более 10 взрывоопасных предметов.