Массированный удар этой ночью нанесли наши войска по объектам ВПК киевских боевиков в тыловых районах Украины. Взрывы гремели в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях. Как подчеркивают в Минобороны, это ответ на атаки ВСУ по гражданской и энергетической инфраструктуре России.

В Запорожской области операторы FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожили замаскированный танк неонацистов. Получив координаты цели от разведки, бойцы оперативно поразили технику противника. На краснолиманском направлении расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки "Запад" уничтожили бронетехнику, пункты управления дронами и живую силу киевских боевиков. Экипажи боевых машин нанесли мощный удар по военным объектам врага, которые находились на расстоянии более 10-ти километров.

В зоне ответственности группировки "Восток" экипаж ударного вертолета Ми-28 поразил живую силу и опорный пункт неонацистов. Подойдя к цели на предельно малой высоте, летчики выпустили ракеты точно в цель. После маневра уклонения и отстрела тепловых ловушек "Ночной охотник" вернулся на аэродром базирования. Выполнение задачи подтвердил авианаводчик.