Интерьеры обновленного Египетского павильона усадьбы "Останкино" представили широкой публике

Дворец-театр. Шедевр деревянной архитектуры 18 века. Его восточная часть - великолепный Египетский павильон - открыт для публики. И в нем опять звучит музыка. И к парадному обеду накрыты столы.

"В нем проходили и концерты, он мог использоваться как небольшой театр, театральная сцена, ну и, безусловно, основное предназначение - здесь могло разместиться прекрасное пиршество, званый ужин", - рассказывает Полина Шевченко, заведующая экспозиционно-выставочным отделом.

Граф Николай Шереметев и правда строил дворец-праздник. Загородную летнюю резиденцию. Сюда приезжали развлекаться на балы и спектакли. Его создание простояло 230 лет.

Реставраторы укрепили фундаменты, исследовали и восстановили все, на чем держится эта хрупкая красота - каждую балку. Заглянули в каждую колонну. Используя подчас медицинские инструменты, зондажи с камерами. Высший пилотаж и изобретательность проявили, работая с паркетом. Он подлинный. Восемнадцатый век.

В отреставрированный Египетский павильон нужно успеть до 5 ноября. Усадьба "Останкино" - летняя резиденция. При Шереметевых зимой пустовала. И когда стала музеем, работала только с весны до осени. И никогда не отапливалась. Морозы, как выяснилось, помогли сохраниться сокровищам усадьбы.

"Оказалось, что в Итальянском павильоне сохранились оригинальные обои восемнадцатого века! А почему они сохранились? А потому что бактерии, которые заводятся в обоях, замерзали каждой зимой. И поэтому мы получили прекрасные образцы", - отметил Леонид Кондрашев, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия г.Москвы.

В Итальянском павильоне, где сейчас продолжается реставрация, обои действительно практически повсюду. Даже на потолке. Очередная обманка.

"Если посмотреть в целом на плафон - создается впечатление росписи. На самом деле, это одна из самых интересных, самых уникальных особенностей, присущих Останкинскому дворцу. Это обои. В России такого больше нет. Ни в одном дворце больше нет такого количества обоев бумажных", - указал Виктор Голуб, главный архитектор и научный руководитель проекта реставрации Останкинского дворца.

Это тоже уникальная конструкция - шатер, под которым спрячутся дворец и Итальянский павильон. Строители сейчас заканчивают монтаж.

Реставрация усадьбы "Останкино" - вообще тот случай, когда лучше не спешить. Поэтому о сроках говорят осторожно. Итальянский павильон планируют завершить в декабре 2026-го. А сам дворец - еще через год.