Утренний туман в Москве может рассеяться только к полудню

В Москве началась типичная осень. Об этом рассказал в понедельник, 6 октября, метеоролог Михаил Леус.

Как написал специалист в своем Telegram-канале, ситуацию в столичном регионе будет формировать передняя часть приближающегося с запада североатлантического циклона. Он принест обширные поля многослойных облаков, местами вызовет небольшие дожди, в первой половине дня сохранятся очаги туманов.

Леус уточнил, что местами видимость ухудшена до 300-400 метров, а рассеивание туманов в столичном регионе может затянуться как минимум до полудня. Это требует особой осторожности от участников дорожного движения.

При этом температурные показатели останутся на один-два градуса выше климатической нормы, термометры покажут 12-14 градусов в Москве и до 15 градусов — по Московской области. Прогнозируются небольшие дожди, атмосферное давление слегка превысит норму и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что московским автомобилистам пока преждевременно задумываться над заменой летнее резины на зимнюю. Эксперт отмечал, что лишь после 20 октября "следует внимательно прислушиваться к прогнозам Гидрометцентра" на предмет переобувки.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в целом в первой половине октября ночная температура в Москве и области будет положительная, а дневная — около 10-12 градусов тепла. Однако про бабье лето, когда можно даже позагорать на последнем осеннем солнце, можно забыть до следующего года.