Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на понедельник, 6 октября, 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 40 БПЛА было ликвидировано над территорией Республики Крым, 34 – над Курской областью, 30 аппаратов – над территорией Белгородской области, 20 дронов – над Нижегородской областью, 17 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края.

Кроме того, по восемь украинских беспилотников сбили над территориями Брянской и Тульской областей, четыре – над Рязанской областью, по два – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному – над Липецкой областью и над Московским регионом.

Наряду с этим 62 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря, пять – над акваторией Азовского моря.

Из соображений безопасности вводились временные ограничения в работе аэропортов Сочи, Краснодара и Геленджика. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, по состоянию на 7:10 по московскому времени эти воздушные гавани возобновили прием и отправку рейсов в обычном режиме.

Между тем из-за атак украинских националистов в Белгородской области остались без энергоснабжения почти 40 тысяч человек. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что к утру 6 октября по результатам ночной работы энергетиков и аварийных служб частичное отключение сохранялось в 24 населенных пунктах — без света находились 5,4 тысячи жителей.

При этом Европа обвиняет Россию в отправке беспилотников, нарушающих работу европейских аэропортов. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что подобные обвинения в адрес России — это тоже один из способов нагнетания обстановки, чтобы выполнить цели "вашингтонского обкома" и отвлечь внимание от сущностных и глубинных проблем самих западных стран.