К поискам пропавшей в тайге семьи Усольцевых подключились кинологи

Более 350 человек ищут пропавшую неделю назад семью Усольцевых в Красноярском крае.

На поиски подключились кинологи ГУФСИН по Красноярскому краю, сообщили в региональном главке МЧС.

Также к поискам подключили уголовный розыск. Полиция снова начала опрос очевидцев исчезновения семьи, повторно осматривает записи видеокамер.

Тем временем спасатели обследовали уже около 130 квадратных километров тайги и почти 100 километров дорог. Следов пропавшей семьи пока не обнаружено.

28 сентября 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы, а также их 5-летняя дочь Арина вышли в поход в сторону горы Буратинка и пропали. Поиски продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на сложные погодные условия. Ночью температура опускается до –5 °C. В зоне пропажи туристов квадрокоптер зафиксировал двух медведей.