Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь

Шестеро пропавших на Камчатке туристов вышли на связь.

С ними все в порядке. Туристы возвращаются домой и уже подъезжают к поселку Северные Коряки, сообщили в региональном главке МЧС. Собеседник РИА Новости предположил, что заявитель перепутал дату возвращения туристов.

"По их словам, они сегодня и планировали вернуться", – рассказали в МЧС.

3 октября группа туристов уехала на личном автомобиле в урочище Аквариум в Елизовском районе и пропала. Их поход не был зарегистрирован.

Тем временем другая туристическая история на Камчатке завершилась трагически. Трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана – двое погибли, третья получила сильное обморожение. Группа не была зарегистрирована, а восхождение осуществлялось с грубым нарушением правил.