Любовь Успенская вышла на связь после операции: "У меня страшный перелом"

В конце сентября Любовь Успенская сломала руку. Популярная исполнительница даже была вынуждена отменить все свои ближайшие выступления. Ситуация оказалась настолько тяжелой, что артистке пришлось вставлять в руку специальные пластины.

Сейчас на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Любовь Успенская вышла на связь после операции. Популярная исполнительница предстала перед многочисленными подписчиками в домашнем виде и продемонстрировала травмированную руку.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Только что приехала домой после операции. У меня вот такой страшный перелом. Но я такая сильная, что переживу все", - объявила Любовь Успенская.

Также певица выразила уверенность, что музыка лечит, и призналась, что рада вернуться к работе.

В комментариях многие фанаты выразили ей поддержку и пожелали скорейшего выздоровления. Одной из первых обратилась к артистке ее единственная дочь Татьяна Плаксина. "Мамочка моя любимая. Сила твоя с тобой - как поется в твоей прекрасной песне! Тебе ничего не страшно, ты победишь любую беду, да еще превратишь ее в праздник! Люблю тебя бесконечно", - написала Любови Успенской наследница.