Телеведущий и шеф Константин Ивлев разводится с молодой женой

Более 20 лет Константин Ивлев состоял в первом браке. Супруга Мария родила ему сына Матвея и дочь Марусю. Однако несколько лет назад известный повар развелся, а затем женился на журналистке Валерии Куденковой. 19-летняя разница в возрасте не смутила пару. Как утверждает Ивлев, он встретил новую любовь, когда отношения в семье уже охладели.

Отметим, что во втором браке у Ивлева родился ребенок, дочь Ника. Более того, Константин и Валерия даже обвенчались. Однако это все равно не спасло пару от расставания. О разводе объявила молодая супруга известного шеф-повара.

"Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу", - коротко сообщила Валерия Куденкова.

Интересно, что причиной развода якобы стала неверность Константина Ивлева. Об этом сообщил "Антиглянец". Будто бы телеведущий увлекся еще более молодой красавицей. Сам шеф предпочитает пока не комментировать эту информацию.

Ранее стало известно, что известный повар задолжал по алиментам более восьми миллионов рублей. Об этом рассказала его бывшая супруга Мария. Она долго не хотела выносить на суд общественности эту информацию, однако ситуация зашла слишком далеко.