Привязанные к социальной пенсии выплаты вырастут на 14,8% в 2026 году

Выплаты, величина которых зависит от размера социальных пенсий, планируют проиндексировать в России с 1 апреля 2026 года на 14,8%. Это следует из проекта федерального бюджета на периоды с 2026 по 2028 годы.

Как отмечает РИА Новости, в документе говорится, что законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен "на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8%".

При этом в 2027 году уровень индексации должен будет составлять 6,8%, а в 2028 году — 4,0%.

Ранее глава "Единой России" и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что в нашем государстве "регулярно проводится индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, материнского капитала", причем "мы вот к этому уже привыкли, это как-то даже не воспринимается как достижение".

Тем временем прозвучало предложение поднять минимальную пенсию в России до 35 тысяч рублей. Депутат Мособлдумы и экономист Анатолий Никитин полагает, что такой шаг не только поможет пожилым россиянам "легче справляться с финансовым бременем, отказаться от работы после выхода на пенсию". Это также, по мнению политика, даст "подпитку" российской экономике.