Польша и прибалтийские государства саботировали в 2021 году попытку решения украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией. На это указала бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Как заявила Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán, пресловутая попытка урегулирования не встретила поддержки у ряда стран — прежде всего это страны Балтии, а также Польша. Они не поверили в способность Евросоюза выработать общую политику в отношении Москвы.

В итоге достичь консенсуса не удалось, рассказала экс-канцлер, посетовав на то, что "это не осуществилось". Вскоре она ушла с поста главы германского правительства, а затем началась российская специальная военная операция (цитаты по РИА Новости).

Ранее Меркель заявляла, что считает необходимым поддерживать диалог, чтобы решить конфликт на Украине. Она отметила, что следует принимать меры для сдерживания "потенциального противника" и "быть готовыми к миру благодаря военной мощи", но параллельно — поддерживать открытыми дипломатические каналы.

В Польше между тем назвали важное преимущество России перед Европой, а заключается оно не в материальных аспектах. Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что европейские страны "намного больше" и "намного богаче", но Россия превосходит Европу по силе духа и в ментальности.