Мошенники стали активно выдавать себя за родственников государственных деятелей

Мошенники, которые представляются родственниками высокопоставленных государственных деятелей, стали чаще предлагать россиянам вложить деньги в некие якобы выгодные проекты. Об этом предупредил в понедельник, 6 октября, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По словам эксперта, произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова и в наше время остаются крайне актуальными — в крупных российских городах активизировались "Остапы Бендеры". Только они переквалифицировались на инструменты XXI века — криптовалюты и высокотехнологичные проекты.

Мошенники выманивают у доверчивых граждан средства на стартапы и инвестиции в криптопроекты, ссылаясь на знакомство с руководством банков и на то, что "все схвачено". Машаров призвал к осторожности, если кто-то предлагает вложиться, не выдавая взамен никаких документов.

Потерпевшие от мошеннических действий могут обратиться не только к правоохранителям, но и в Общественную палату — там окажут бесплатную квалифицированную юридическую помощь и проконсультируют насчет судебных перспектив, цитирует Машарова ТАСС.

В Министерстве внутренних дел России ранее рассказали, что аферисты начали рассылать россиянам электронные письма с сообщением о якобы новом налоге. Адресатов пугают тем, что с их счетов спишут деньги, а потому требуют зайти в личный кабинет банка и подписать заявление на отказ от платежей. Но по прилагаемой ссылке люди попадают на фейковую страницу и открывают преступникам возможность завладеть чужими деньгами.

В Банке России перечислили наиболее распространенные фразы, которыми активно пользуются злоумышленники. Регулятор также напомнил, что нужно никому не сообщать свои личные и финансовые данные, не вводить их на сомнительных сайтах, не переходить по ссылкам из подозрительных электронных писем или SMS-сообщений.