Меган Маркл оставила дьявольское послание родне принца Гарри: аж кровь стынет в жилах

Меган Маркл посетила Париж. Супруга британского принца Гарри появилась на Неделе Высокой Моды. Малоизвестная американская актриса прилетела со своим закадычным другом Маркусом Андерсоном, которого, как судачат в Сети, видит чаще, чем мужа. Парочка сидела в первом ряду на показе Balenciaga.

Затем на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меган опубликовала видео, на котором запечатлела улицы Парижа. В результате в Сети разразился скандал. Интернет-пользователи возмущаются, что она могла бы снять любую другую улицу и показать свои уставшие ножки в дорогом лимузине, но Маркл сделала это именно вечером, на подъезде к тоннелю, где разбилась принцесса Диана.

"Мост Александра III, мост Инвалидов, а там недалеко и мост Альма. Кому из королевской семьи такое демоническое послание?", "Какое издевательство!", "Она совсем куку, такое публиковать?!", "Какой цинизм. И глупость. Неужели сама не понимает, что делает?" - возмущаются комментаторы в Сети.

Многие пользователи в ужасе от лицемерия и подлости Меган Маркл и недоумевают, как к этому ролику отнесутся принц Гарри и его королевские родственники.

Интересно, что в настоящее время этого видео в аккаунте актрисы уже нет.