Мерц обвинил Россию в отправке дронов-разведчиков в Германию

Россия стоит за появлением множества беспилотных летательных аппаратов, замеченных в небе Германии в выходные 4-5 октября. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Как сообщает Reuters, политик пожаловался на количество подобных инцидентов, превышающих даже происшествия такого рода в период холодной войны.

Вместе с тем Мерц признал, что никакого вооружения неопознанные беспилотники, появившиеся над Германией, не несли. Глава германского кабмина назвал их разведывательными аппаратами, причем "мы предполагаем, что Россия стоит за большинством таких полетов".

Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что президент России Владимир Путин "очень, очень хорошо знает Германию" и знаком с "немецкими инстинктами". Комментируя в интервью Handelsblatt инциденты с неопознанными БПЛА, Писториус назвал дроны российской провокацией, якобы нацеленной на запугивание и нагнетание страха. Политик заверил, что никакой явной угрозы эти беспилотники не несут.

Ранее российский лидер Владимир Путин отреагировал на обвинения в адрес России из-за появления неопознанных дронов у некоторых европейских аэропортов. Политик шутливо пообещал больше не посылать беспилотники в Европу, а всерьез подчеркнул, что "там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять".

До того в Кремле указывали на беспочвенность обвинения в адрес России в свете появления дронов у европейских аэропортов. Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что процессы, протекающие в европейской среде — самовозбуждающийся механизм. Европейские чиновники сами вбрасывают вопросы и делают безответственные заявления, подчеркивал пресс-секретарь российского лидера.