Предводитель киевского режима Владимир Зеленский хочет переизбираться президентом Украины и уже начал кампанию по преследованию и запугиванию своих противников. Об этом рассказали информированные источники в Киеве.

По словам собеседников Politico, Зеленский действует вразрез с собственными заявлениями о нежелании больше занимать президентское кресло. Он "обрушился с критикой на оппонентов и критиков, упрекая депутатов парламента, активистов гражданского общества и журналистов в том, что им не удалось создать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров".

Всех несогласных офис Зеленского делает объектами уголовного преследования, то есть "по сути они шантажируют всех своих потенциальных или предполагаемых оппонентов", отмечают источники.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что представители США, Великобритании и Украины устроили встречу в Альпах, на которой обсудили замену Зеленского бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным — его и прежде называли наиболее вероятным претендентом на кресло украинского президента.

Между тем американские журналисты выяснили, что на Западе стали считать Зеленского узурпатором власти — он и узкий круг советников "держат власть на Украине под жестким контролем", тогда как Верховная рада "остается не у дел", а оппозиционеры становятся мишенями для правоохранительных органов и силовиков.