Кузьминовка в ДНР - под контролем российской армии. Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта. Военнослужащие штурмовых подразделений "Южной" группировки рассказали, как работали в специальных накидках, защищающих от тепловизоров: "На промежуточной точке наших бойцов двойками, тройками заводили ночью под пончо, чтобы противник, который ведет разведку с воздуха, не увидел. После того, как мы закрепились на промежуточных точках, по населенному пункту была работа арты, ФПВ-дронами".

Освобождение Кузьминовки, а до неё - поселка Перездное, это еще один важный шаг в продвижении на северском направлении.

В воздухе разведывательный беспилотник "Зала". На высоте полторы тысячи метров он может находиться несколько часов, обеспечивая разведку на десятки километров вокруг. Расчеты БПЛА "Южной" группировки постоянно работают в связке с операторами ударных дронов и артиллерией. И так - на всех направлениях. Вот ударный БПЛА группировки "Днепр" уничтожает вражеский танк в Запорожской области.

Есть и кадры боевой работы операторов группировки "Центр". На красноармейском направлении поражены укрепления и пункты управления БПЛА противника. Это позволило нашим штурмовикам продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях.

Важную роль при освобождении населенного пункта Вербовое Днепропетровской области на минувшей неделе сыграли снайперы группировки "Восток". А расчеты ударных БПЛА "Молния - 2" поддержали наступление на этом направлении, уничтожив пункты временной дислокации ВСУ.