Европейские политики вместо решения внутренних проблем продолжают искать "русский след"

Антирекорд на посту премьер-министра Франции установил Себастьян Лекорню. 6 октября он подал в отставку, продержавшись в должности лишь 27 дней. Только накануне он представил президенту состав своего кабинета. Однако оппозиция пригрозила вынести главе правительства вотум недоверия, так как большинство министров сохранили свои посты. Франция снова на пороге социальных потрясений. А европейские политики вместо решения внутренних проблем продолжают повсюду искать пресловутый "русский след".

Репортаж Елены Макаровой.