Подмосковные медики разработали уникальную методику хирургического лечения рожениц с патологиями

За уникальной операцией следят ведущие хирурги из разных городов России и ближнего зарубежья. Кесарево сечение проводят женщине с тяжелой акушерской патологией - врастанием плаценты. И вот на свет появляется здоровый мальчик. Теперь главное - извлечь плаценту. Раньше при таком диагнозе детородный орган приходилось удалять, операции сопровождались сильным кровотечением, что могло привести к осложнениям и даже к гибели пациенток. Но в Московском областном институте акушерства и гинекологии разработали уникальную методику, которая позволяет минимизировать кровопотерю. Врачи не только спасают жизнь матери и ребёнка, но и сохраняют для женщины возможность в будущем снова стать мамой.

"После извлечения ребенка мы вставляем через бедренную артерию катетер специальный, баллон, раздуваем его в большом магистральном сосуде - в аорте, контролируем это ультразвуком. После этого мы, так скажем, насухую оперируем без лишней кровопотери", - объяснил Роман Шмаков, директор МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского.

Во всем мире такие операции проводят под контролем рентгена, однако это требует дорогостоящего оборудования и ведет к дополнительному облучению пациентов. УЗИ - более доступный, быстрый и безопасный метод. В зале - междисциплинарная команда специалистов. Вот к работе приступает эндоваскулярный хирург.

В МОНИИАГ приезжают роженицы с самыми серьезными патологиями со всей страны. Любови Ржавской пришлось оставить работу - уже несколько месяцев она под наблюдением медиков. Ее случай настолько редкий, что врачи обсуждали его на международном консилиуме.

С помощью передовых методов диагностики врачи четко определяют патологические участки и заранее планируют ход таких операций. Здесь их провели уже более 900. В ближайших планах - переоснащение института. Создание комфортных условий для безопасных родов - одна из главных задач Подмосковья в области здравоохранения. Сегодня здесь работает шесть современных перинатальных центров.

"Каждый перинатальный центр имеет определенную специфику. Коллеги, которые работают в Видновском перинатальном центре, занимаются врастанием плаценты, в Балашихе в областном перинатальном центре занимаются патологией эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Такая специфика, маршрутизация позволяют концентрировать узкопрофильных специалистов и делать помощь доступной", - говорит Максим Забелин, министр здравоохранения Московской области.

До 2030 года в Московской области планируют капитально отремонтировать все роддома, а также - построить новые корпуса.