Собянин: Открылся отбор на новую программу по поддержке медисследований

В Москве стартовал конкурсный отбор на новую научную программу по поддержке исследований, реализуемых на базе медицинских организаций.

Прием осуществляется с 6 октября по 9 ноября 2025 года. Оставить заявку можно тут.

Благодаря программе технологии, созданные врачами и исследователями, внедряются в реальную клиническую практику, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Передовые решения более эффективны и быстрее доходят до пациентов.

Предыдущая программа действовала три года, напомнил мэр. Благодаря ей было поддержано больше 300 проектов, часть из них уже реализовано. Например:

- новый тип имплантируемых стентов с инкапсулированными препаратами для лечения заболеваний жёлчных протоков;

- тест-системы на основе омиксных технологий для ранней диагностики онкологических, сердечно-сосудистых и ментальных заболеваний;

 - умный контейнер для перевозки донорской почки;

 - мембраны для реконструкции барабанной перепонки и восстановления слуха, созданные на биопринтере.