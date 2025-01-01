Собянин: Открылся отбор на новую программу по поддержке медисследований

В Москве стартовал конкурсный отбор на новую научную программу по поддержке исследований, реализуемых на базе медицинских организаций.
Прием осуществляется с 6 октября по 9 ноября 2025 года. Оставить заявку можно тут.
Благодаря программе технологии, созданные врачами и исследователями, внедряются в реальную клиническую практику, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Передовые решения более эффективны и быстрее доходят до пациентов.
Предыдущая программа действовала три года, напомнил мэр. Благодаря ей было поддержано больше 300 проектов, часть из них уже реализовано. Например:
- новый тип имплантируемых стентов с инкапсулированными препаратами для лечения заболеваний жёлчных протоков;
- тест-системы на основе омиксных технологий для ранней диагностики онкологических, сердечно-сосудистых и ментальных заболеваний;
- умный контейнер для перевозки донорской почки;
- мембраны для реконструкции барабанной перепонки и восстановления слуха, созданные на биопринтере.