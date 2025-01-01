Собянин: Открылся отбор на новую программу по поддержке медисследований

В Москве стартовал конкурсный отбор на новую научную программу по поддержке исследований, реализуемых на базе медицинских организаций.

Прием осуществляется с 6 октября по 9 ноября 2025 года. Оставить заявку можно тут.

Благодаря программе технологии, созданные врачами и исследователями, внедряются в реальную клиническую практику, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Передовые решения более эффективны и быстрее доходят до пациентов.

Предыдущая программа действовала три года, напомнил мэр. Благодаря ей было поддержано больше 300 проектов, часть из них уже реализовано. Например: