Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства в Зеленограде

В районе Савелки проведено масштабное благоустройство у Большого городского пруда, где создали многофункциональную зону отдыха. Теперь здесь есть все необходимое для спортивных тренировок, детских игр, спокойного отдыха и выгула домашних питомцев, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Наряду с этим благоустроили дворы в Крюкове, Старом Крюкове, Матушкине и Силине. Так, в Крюкове между корпусами 2027 и 2028 создали современное игровое пространство с травмобезопасным покрытием. В Старом Крюкове территория у корпусов 829 и 842 превратилась в современное многофункциональное пространство с воркаут-зоной и уличными тренажерами для спортсменов.

В Матушкине на ранее пустовавшей территории у домов 2 и 3 по Березовой аллее создали большую детскую площадку. В Савелках, у корпуса 337 разместили игровой комплекс. В районе Силино преобразилась территория у корпуса 1206 – помимо большого игрового комплекса с встроенным мини-скалодромом, горкой и трубой-переходом на детской площадке установили несколько комплексов поменьше с зацепами и канатными элементами, подходящие для юных альпинистов.

Ранее мэр Сергей Собянин открыл также спорткомплексы в районах Ясенево, Царицыно и Савелки в Зеленограде. Всего же в этом году в рамках программы закончена реновация 18 залов и бассейнов. До конца года работы завершатся еще в 16-ти.

"Много строим. Много спортивных объектов. Но про старые не надо тоже забывать, потому что люди ходят туда по 20-30-40 лет. Много устаревших, поэтому надо омолаживать их. Новое оборудование, новая инженерия, дизайн. Будем заниматься и по специальной программе все старые объекты в Москве обновим", - сказал глава города.